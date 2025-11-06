ಮಂಗಳ ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, 3 ರಾಶಿಗೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆ ಸಂಪತ್ತು
mangal gochar in mool nakshatra zodiac sign may get money success ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.27 ಕ್ಕೆ ಕೇತುವಿನ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶಕ್ತಿ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವವು 3 ರಾಶಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದವರೆಗೆ, ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಭಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೂಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂತೋಷವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಖಾತೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.