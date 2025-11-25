ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಈ ರಾಶಿಯವ್ರು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ
ಬ್ರೇಕಪ್
ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸೇಡಿನ ಮನೋಭಾವದವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಂತರ, ನೀವು ನೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಉದಾಸೀನತೆಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.