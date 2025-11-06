ಗುರುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಲೈಪ್ ಫುಲ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಯಶಸ್ಸು, ಬಡ್ತಿ ಪಕ್ಕಾ
Jupiter blessed zodiac signs 4 lucky zodiacs jackpot get increment money ಗುರುವು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (ಜೂನ್ 22-ಜುಲೈ 22)
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ, ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಉಚ್ಚ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೇವಗುರು ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ (ನವೆಂಬರ್ 23-ಡಿಸೆಂಬರ್ 21)
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ದೇವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ (ಜುಲೈ 23-ಆಗಸ್ಟ್ 23)
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇವಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ (ಫೆಬ್ರವರಿ 20-ಮಾರ್ಚ್ 20)
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಗುರು. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.