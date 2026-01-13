Makar Sankranti Wishes in Kannada: ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Happy makar sankranti 2026 wishes images messages ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14ರಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. Facebook, WhatsApp ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
15
Image Credit : Asianet News
Happy Makar Sankranti 2026
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿ.
25
Image Credit : Asianet News
Happy Makar Sankranti 2026
ಬೆಳಗುವ ಸೂರ್ಯನ ಮಾಧುರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲಿ. ಆತನ ಕರುಣೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತರಲಿ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
35
Image Credit : Asianet News
Happy Makar Sankranti 2026
ಕಹಿನೆನಪು ಮರೆಯಾಗಲಿ, ಸಿಹಿನೆನಪು ಚಿರವಾಗಲಿ, ಹೊಸ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಲಿ.. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
45
Image Credit : Asianet News
Happy Makar Sankranti 2026
ಈ ಸೂರ್ಯ ಹಬ್ಬದಂದು, ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
55
Image Credit : Asianet News
Happy Makar Sankranti 2026
ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀವು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
Latest Videos