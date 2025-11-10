ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಮಿಲನ, ನಾಳೆಯಿಂದ 17 ದಿನ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
ಗುರುವು ನವೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ನವೆಂಬರ್ 28, 2025 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಥಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹದ ಈ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.