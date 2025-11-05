12 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಗುರು ಪಥ ಬದಲು, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ
guru vakri on november 11 2025 these are luckiest zodiac signs ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಹ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ದೇವತೆಗಳ ಗುರುವಾದ ಗುರು ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ.
ಗುರು
ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂತಹ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗುರು ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಜನರು ಯಾರು ನೋಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ದೈವಿಕ ಗುರುವಾದ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.