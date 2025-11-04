ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಭಯಾನಕ ಅಪಾಯ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲ
guru vakri november 2025 zodiac signs crisis struggles ನವೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಗುರು
ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 3 ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭಕರ. ಈ ರಾಶಿತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದ ಗುರುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರವರೆಗಿನ ಗುರುವಿನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು 3 ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರ ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಊಹಿಸಿರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.