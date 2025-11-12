ಗುರುವಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತು
guru vakri 11 november 2025 jupiter retrograde in cancer 5 rashi get luck ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:11 ಕ್ಕೆ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ
ವೃಷಭ
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಸವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ಸಮಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಹವಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
\ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಇದು ಗಣನೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ.