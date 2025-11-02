ನಾಳೆ 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರನ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
guru shukra create labh drishti yog after 12 months 3 zodiac get lucky ಶುಕ್ರನು ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿ ತುಲಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ 60 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.