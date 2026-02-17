ಗುರುವು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಮನೆ, ವಾಹನ
Guru gochar 2026ಪುನರ್ವಸು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುವು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4:43 ಕ್ಕೆ ಗುರು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ತಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.