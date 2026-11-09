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- ‘ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು ನನಸು’: ದೀಪಾವಳಿ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಶಿಫಲ
‘ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು ನನಸು’: ದೀಪಾವಳಿ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಶಿಫಲ
2026 ರ ದೀಪಾವಳಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀಸಪಂಗ ರಾಜಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ! ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ!
ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಚಲನೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉದಯಿಸುವ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಬಲವಾದ 'ಬುದಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾದ 'ನೀಶಪಂಗ ರಾಜ ಯೋಗ'ವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಿರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಗದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಅವಧಿಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾರ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಣದ ಹರಿವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀಶಫಂಗ್ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ವಲಯಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.