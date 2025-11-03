ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 4 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:34 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು
chandra will enter in aries on 04th november zodiac signs get success ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಮನಸ್ಸಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನು ನವೆಂಬರ್ 4, ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:34 ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಚಂಚಲರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಉದಾತ್ತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಳಾದ ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.