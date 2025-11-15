ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಉದಯದಿಂದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಬುಧನು ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:53 ಕ್ಕೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:10 ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಬುಧನನ್ನು ಗೌರವ, ತರ್ಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು 12 ರಾಶಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:53 ಕ್ಕೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ತಮಿಸಿದ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:10 ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಬುಧನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರ ಪರವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಂಸ ರಾಜ ಯೋಗವು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶುಕ್ರನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.