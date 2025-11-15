ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪಥ 2 ಬಾರಿ ಬದಲು, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗ- ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ದುಡ್ಡು..!
budh planets will change his course twice in december zodiac signs lucky ಬುಧವನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಬುಧನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಬುಧ
ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. 2025 ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಬುಧನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ದ್ರುಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಎರಡು ಸಂಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯವು ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ. ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.