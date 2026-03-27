ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಮೇಷ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮಜಾ, ಹಣ
April 2026 Chaturgrahi Yog Malavya Rajyog ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನ ಸ್ಥಾನವು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮಿಶ್ರ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶವು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.