ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 7 ಮಂಗಳ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
7 november 2025 mars combustion vrishchik scorpio these lucky zodiac signs ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:36 ಕ್ಕೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅಸ್ತಮಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ದುರ್ಬಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಜನರು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮವು 3 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ನೆಮ್ಮದಿಯ ದಿನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕ್ಷೀಣ ಹಂತವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನುಭವಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಳವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಭಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.