ನವೆಂಬರ್ 3 ಸೋಮವಾರ ಇಂದಿನಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
3 Monday november 2025 horoscope ashtadash yog lucky zodiac signs ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗವು 3 ರಾಶಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:36 ಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಕೇವಲ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಮಯ. ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ; ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.