ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಂಗನಾ, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಂಗನಾ..
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ (Manisha Koirala) ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕ್ವೀನ್' ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (Kangana Ranaut) ಅವರನ್ನು "ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ನಟಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಕಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಕಂಗನಾ, ಮನಿಷಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಮನಿಷಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಟರು:
'ಫಿಲ್ಮ್ ಶಿಲ್ಮಿ' ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಇಂದಿನ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಟರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನಟ. ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 'ಈ ಜನರು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ?' ಎಂದು ನಾನು ಬೆರಗಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ನಟನಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಂಗನಾ, ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಂಸೆ:
ಮನಿಷಾ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, "ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು, ನಾನು ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ದೋಷರಹಿತ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟ," ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಪೈಕಿ, ಕಂಗನಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ. ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ಮನಿಷಾ ಇಬ್ಬರೂ ನಟಿಯರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ನಡುವೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮನಿಷಾ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊಗಳಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮನಿಷಾ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಕಂಗನಾ ವಿನಮ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗನಾ ಅವರು, "ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್" ಎಂದು ಬರೆದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿ, ಕೈಮುಗಿಯುವ ಎಮೋಜಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛದ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಂಗನಾ, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಂಗನಾ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಗೌರವಯುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದೆ.