ಬೆಂಗಳೂರು(ಮಾ.21): ಕರ್ನಾಟಕ (Karnataka), ತೆಲಂಗಾಣ (Telangana) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ (Tamil Nadu) ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ (children’s education) ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅತೀವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್‌ಗಳ ನಂತರ ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು (basic skills) ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

'ಕ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಶ್' (Cries of Anguish) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ - ಎನ್‌ಸಿಇಇ (National Coalition on the Education Emergency - NCEE) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 102 ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 176 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, 80 ಪ್ರತಿಶತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ (Government school) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 59 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು (Childrens) ದಿನಚರಿ, ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ (Education) ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು (online class) ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ 81 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಲಕರು ಗಮನಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ; ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ; ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ; ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಗೆ ಚಟ; ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ.