ಜಾತಕ 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಇಂದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆತುರದಿಂದ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಭೇಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿಯು ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೂಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣದ ಮರಳುವಿಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.