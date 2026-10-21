ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2026 ರ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನವು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀತಿ, ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು! ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ವೇಗವರ್ಧನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ! ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿ! ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು, ಅದು ಹಳೆಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ! ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಗು ಮತ್ತು ಮೋಜು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು! ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇತರರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಮ್ರತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ! ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಾದ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಬಯಕೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು! ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದವು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು! ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು! ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕರ
ಇಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ! ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆತುರಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ! ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವು ಗದ್ದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.