ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2026: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನವು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಈಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕನಸು ಕೂಡ ಈಡೇರುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ, ದಿನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪಕ್ವವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಒಡನಾಟವು ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದಿನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನೀವು ಮಿಂಚುವ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುವ ದಿನ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದೆಂದು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಇತರರ ಸಲಹೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವೈಫಲ್ಯವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.