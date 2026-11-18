ನವೆಂಬರ್ 18, 2026 ರ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವು ದಿನದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ಇದು ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಬಂಧವು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಸಹ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅನೇಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಬರಬಹುದು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವ ಬದಲು, ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬರಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೀರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಕೇವಲ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.