ಮುಂಬೈ(ಫೆ.09) ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ, ಕೆಸರೆರಚಾಟದಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಶಿವಸೇನೆಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಘೋಸಾಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಸ್ ನೋರೊನ್ಹಾ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತರ ನಾಯಕರು, ಗೆಳೆಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಮರೆತು ಒಂದಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲೈವ್ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ಮಾರಿಸ್, ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇಲೆ 5 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಶಿವಸೇನೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ವಿನೋದ್ ಘೋಸಾಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಖ್ ಘೋಸಾಲ್ಕರ್ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪತ್ನಿ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ 2019ರ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ ಮಾರಿಸ್ ನೋರೊನ್ಹಾ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದ. ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ಮಾರಿಸ್ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಸ್ ನಡುವಿನ ವೈರತ್ವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಕೃತ್ಯ!

ಇದರ ನಡುವೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಸ್ 90 ದಿನ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಂಧನದ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರಿಸ್ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ನಡುವಿನ ವೈರತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರು, ಇತರ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿದ್ದರು. ವೈರತ್ವ ಮರೆತು ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

⚠️ 🚩 Shiv Sena leader murdered during FB live



Uddhav faction's Shiv Sena leader #AbhishekGhosalkar shot dead in Dahisar, Mumbai.



Accused Morish shot Abhishek after FB live ended and later shot himself, both died. #Mumbai #Shivsena #ShivsenaUBT pic.twitter.com/hFmVxZ0tPw