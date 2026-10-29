ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಮುಗ್ಧತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಮುಗ್ಧತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಆತನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಳಜಿಯ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
“ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿ, ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡ!”
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗಡಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವೈಭವ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.
“ವೈಭವ್… ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಭೀ ಬಲಿಯಾ ಸೇ ಹೈಂ. ಕೈಸೇ ಹೋ, ಠೀಕ್ ಹೋ? ಗರಂ ಪಾನಿ ಪಿಯೋ, ಥಂಡಾ ಮತ್ ಪೀನಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, “ವೈಭವ್, ನಾವೂ ಬಲಿಯಾ ಊರಿನವರೇ. ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿ, ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡ” ಎಂದು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ವೈಭವ್ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತೋರಿದ ಈ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ನ ಸರಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ, ಹೊರಗೆ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗ!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವೇ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ 7.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 133 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು.
199 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೇವಲ 13.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಲುಪಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇಯ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ವೇಳೆ ತಂಡವೊಂದು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ದಾಖಲೆಯಾಯಿತು.
ವೈಭವ್ನ ನಿರ್ಭೀತ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ನಿರ್ಭೀತ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ತನ್ನ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಭಾಗ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಭಾಗ್’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, “ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವೈಭವ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
200 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಎದುರಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ತೋರಿಸಿದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿತು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಒಂದೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣ—ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿಯ ಮಾತುಗಳು ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ.
ವೈಭವ್ನ ಆಟದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ.