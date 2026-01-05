Shikhar Dhawan to Marry Sophie Shine in Feb 2026; Details Inside ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾಹವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.5): ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿ ಐರಿಶ್ ಪ್ರಜೆ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಆದರೂ ದಂಪತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಶಿಖರ್ ಅವರು ಮದುವೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ "ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವ ಸೋಫಿ
ಸೋಫಿ ಈಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಡಾ ಒನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಶಿಖರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ದಿ ಒನ್: ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. 2025 ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧವನ್ ಶೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸುಳಿವು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಶಿಖರ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಖರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಶಿಖರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂಲದ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ 11 ವರ್ಷದ ಜೋರಾವರ್ ಧವನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶಿಖರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ರಿಲೇಷನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾಹಿತನಾಗುವ ಸುಳಿವನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು.