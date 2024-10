ಬೆಂಗಳೂರು: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ 4ನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೊಟ್ಟ ರಿಪ್ಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ರೋಹಿತ್‌ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‘ರೋಹಿತ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೀರ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್‌, ‘ಯಾವ ತಂಡ ನೀವೇ ಹೇಳಿ’ ಎಂದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ‘ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಹೀಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ

Fan: "Which team in the IPL"



Rohit Sharma replied "Where do you want"



Fan: "Come to RCB"



Typical Rohit Sharma 😄👌 pic.twitter.com/A4XHZF8A3p