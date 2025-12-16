ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಬಳದ ಮಿತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಗರಿಷ್ಠ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮಿನಿ-ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಬದಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಗಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.
19 ತಡವಾದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 369 ಆಟಗಾರರು 77 ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 31 ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. 77 ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಒಟ್ಟು 237.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಸ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 64.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 43.4 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 22.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಸ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಸೀಮಿತ ಆಟಗಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳದ ಮಿತಿ ನಿಯಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಂಬಳದ ಮಿತಿ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ತಿರುವು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಾಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದರೂ, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡ್ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿನಿ-ಹರಾಜಿನ ಮುಂಚಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ 18 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗಾಗಿ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು 2026ರ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಟಾಪ್ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದರೂ ಸಹ. ಇದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನ ಬಿಡ್ ಸಂಬಳದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
2026ರ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಹೊಸ ನಿಯಮವು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಆಟಗಾರನು ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರೂ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಿಡ್ ಸಂಬಳದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗೆದ್ದರೆ, ಆಟಗಾರನು ಕೇವಲ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಉಳಿದ 3 ಕೋಟಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಪರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ತಂಡವು ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.