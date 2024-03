ಕುಟುಂಬ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

ಅಹಮ್ಮದಾಬಾದ್(ಮಾ.25) ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುವ ತಂಡಗಳು ಇದೀಗ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಆವರಣ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಟಗಾರರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗುರತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದರು. ಅದ್ಧೂರಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಣ್ಮಗಳನ್ನು ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Happy Holi, everyone! 😍🎨



Brb, admin needs to get the phone repaired 🥲#MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians | @ImRo45 pic.twitter.com/4I0aIqnvru