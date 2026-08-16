ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೈಷ್ಣವ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ತಂಡವಾದ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ಯಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 350 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಷ್ಣವ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ನಿಧನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಿಧನ!
ವೈಷ್ಣವ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವೊಂದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವರದಿಗಳು ಹೇಳೋದೇನು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಷ್ಣವ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ!
ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ತಂದೆ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸುನೀತಾ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ!
ವೈಷ್ಣವ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್ 2026ಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನು ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಕಾಶ!
ಇದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ₹14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿತ್ತು. ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ **ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್**ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಮುಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.
ನುಚ್ಚುನೂರಾದ ಕನಸು!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಆ ಕನಸುಗಳು ನಿಂತುಹೋಗಿವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.