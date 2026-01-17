ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು. ನಂತರದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದ ಬಾಬರ್, ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒದ್ದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಿಡ್ನಿ: ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ಕೋಪಗೊಂಡು ಮೈದಾನ ತೊರೆಯುವಾಗ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ (47) - ಸ್ಮಿತ್ ಜೋಡಿ 141 ರನ್ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. 13ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ಗೆ ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಾಬರ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು.
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಂಗೆ ಮುಖಭಂಗ:
ಆದರೆ ಬಾಬರ್ ಔಟಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 11ನೇ ಓವರ್ನ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಾಬರ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಗೆ ತಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ಮಿತ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬಾಬರ್ ಆಗಲೇ ಪಿಚ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಓವರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಯಾಕೆ ಓಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಬರ್ ಸ್ಮಿತ್ರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪವರ್ ಸರ್ಜ್ (ಎರಡನೇ ಪವರ್ಪ್ಲೇ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸ್ಮಿತ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಸರ್ಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. 12ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಿತ್ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಬಾಬರ್, ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಔಟಾದಾಗ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಬರ್, ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಒದ್ದು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಥಂಡರ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 65 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 110 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ವಾರ್ನರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಥಂಡರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 65 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ 39 ವರ್ಷದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 11 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಗಿಲ್ಕೆಸ್ (12), ಸ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಸ್ (6), ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ (14), ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಡಿನ್ಸನ್ (26), ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ (0), ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ (10) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾದರು. ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಪರ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.