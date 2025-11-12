ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಸು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನೆಲೋರ್ ತಳಿಯ ವಿಯಾಟಿನಾ-19 ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಸುವನ್ನು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1100 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಈ ಹಸುವಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? 50 ಸಾವಿರ, 70 ಸಾವಿರ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 2 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷ.. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಹಸು ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಹಸುವನ್ನು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ.
40 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಈ ಹಸು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹರಾಜಾದಾಗ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ವಿಯಾಟಿನಾ-19 ಹೆಸರಿನ ಈ ನೆಲೋರ್ ತಳಿಯ ಹಸು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿದ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಮರುಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಸುವಿನ ತೂಕ ಇದೇ ತಳಿಯ ಇತರ ಹಸುಗಳಿಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ತೂಕ 1100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ. ಈ ಹಸುವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸುವಿನ ಆರೈಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ: ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಈ ಹಸುವನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದರ ವಾಸಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಸು ಗೆದ್ದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಿಯಾಟಿನಾ-19 ಹಸು ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಫೋರ್ಟ್ ವರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದ್ದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸುಂದರ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಳಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಸು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು?: ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಾಲೀಕರು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಈ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಅದರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಗುಣಗಳು ಅದರ ಸಂತತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಮುಂದಿನ ಅದ್ಭುತ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಹಸು ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ?: ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಸುಗಳನ್ನು ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2-3 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಸು 'ವಿಯಾಟಿನಾ-19' ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅಂಡಾಣುಗಳ ಬೆಲೆ ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು: ಇದರ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು (egg cells) ಖರೀದಿಸಲು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದೇ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಹಸುವಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅರ್ಧ-ಅರ್ಧ: ಇಬ್ಬರು ರಾಂಚ್ ಮಾಲೀಕರು ಇದನ್ನು 50-50% ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಹಸುವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ವಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಲಿ ನಂಟು: ಇದನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ವಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಲಿಯ 'ಸಸ್ಪೀಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಸ್' ಹಾಡನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಲೀಕರು ಇದನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರುಗಳು: ಇದು ನೆಲೋರ್ ತಳಿಯ ಹಸುವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಜೆಬು ಹಸುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
'ಸೂಪರ್ಕೌ' ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಉಬೆರಾಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ.