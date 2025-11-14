ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವೆ ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿವಾದ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿ
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರೀ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದವು. ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೆಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ನಾಗಾರ್ಜುನ
ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು, ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. 'ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ
ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಶಾಂತರಾದರು. ಕೊಂಡಾ ಸುರೇಖಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ 'ಶಿವ' ಚಿತ್ರದ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಚಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.