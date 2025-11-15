ಗೋಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಸಿನಿಮಾ: ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಬಿಳಿ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಫಲ ನೀಡಿದ್ವಾ? ಕೊನೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾನೇ `ಗೋಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್`.
ಕ್ರೇಜಿ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೋಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಸಿನಿಮಾ
ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂತದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಸಿ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ `ಗೋಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್` ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ (Gopi Galla Goa Trip) ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿಳಿ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೋಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಶಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡಾ ಇವರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. `ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್`, `ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಟುಲು` ನಂತಹ ಸರಣಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಶಶಿ ನಿರ್ದೇಶನದ `ಗೋಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್` ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್, ಶಶಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ನಿಡಿಮರ್ತಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಟ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ರಾಜು ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಅಜಿತ್ ಮೋಹನ್, ಪವನ್ ರಮೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಚಿಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ನಂತಿದೆ ಗೋಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ 15ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಗದ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ರೂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ ಗೋವಾದವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ 90% ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮರಣೀಯ ಶೂಟ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ನಂತಿದೆ' ಎಂದರು. ಪುಷ್ಪ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಗದೀಶ್ (ಕೇಶವ) ಮಾತನಾಡಿ, 'ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುರುತು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು `ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಟುಲು` ವೆಬ್ ಸರಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್, ಶಶಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ `ಪುಷ್ಪ` ಸಿನಿಮಾ ವಿಪರೀತ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್
ನಟ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್ ಇದ್ದಂತೆ' ಎಂದರು. 'ಗೋಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾಸ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಔರಾ ಉಲಿಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅವ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಅವಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಅಜಿತ್ ಮೋಹನ್, ರಾಜು ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಶಿ, ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಪವನ್ ರಮೇಶ್, ಮೋನಿಕಾ ಬುಸಂ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಸೀತಾ ರಾಮರಾಜು, ರಮಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ & ಶಶಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.