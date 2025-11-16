OTT ಸಿನಿಮಾ: ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ETV ವಿನ್ನಿಂದ 'ಈಗೋ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ಬರಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ನಗು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು!
ಝಾನ್ಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಈಗೋ' ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರುವ ಹಾಸ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್', 'ಮ್ಯಾಡ್', 'ಡಿಜೆ ಟಿಲ್ಲು' ಚಿತ್ರಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ರಂಜಿಸಿದ್ದವು. ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಗುವನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಸುತ್ತ ತಮಾಷೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ' ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ. 'ಈಗೋ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದು ETV ವಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಝಾನ್ಸಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟಗಳು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಈಗೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಸಾರಕ್ಕ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ರೌಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೋಕಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ (ಚರಣ್) ಬಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಐದನೇ ತಾರೀಖಿನ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಿ. ದಂಧೆ, ಕೊಲೆ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವಳು ಎಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾದವನೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಝಾನ್ಸಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರೆ ವೀಸಾ ಬೇಕು ಎಂದು ಟೀಚರ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಪಡುವ ಕಷ್ಟ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ತುಂಟಾಟಗಳೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ
ಆದರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಗು ತರಿಸಿದೆ. ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ನಗು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಇದು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಚರಣ್ ಪೇರಿ, ಭಾನು ತೇಜ ಕಡಿಮಿಶೆಟ್ಟಿ, ಅಸುರಕಾಳಿ ಪವನ್, ಆಶಿಶ್ ಕೆನಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಗೌಡ್ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ETV ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ 16 ರಿಂದ 'ಈಗೋ' ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರ್ಆರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಸದ್ದಾಲ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ವರ್ ವಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಬಿಎನ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ETV ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ETV ಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದ 'ಅನಗನಗಾ', '90 ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಯೋಪಿಕ್' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದವು. 'ಈಗೋ' ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.