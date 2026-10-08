ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೀನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ₹25ರಿಂದ ₹54ಕ್ಕೆ!
ಕಳೆದ ವಾರ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹25ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ, ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹54ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ಕೆಜಿಗೆ ₹70ರಷ್ಟಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ದರ ಇದೀಗ ₹96ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹26ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಳಿ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ದರಗಳಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆಯೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು
ತರಕಾರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಕ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ಸಬ್ಬಸಿಗೆ, ಸೋರಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೊಪ್ಪುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹8ರಿಂದ ₹10ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ₹25ರಿಂದ ₹30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಗೊಂಚಲಿನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ₹10ರಿಂದ ₹25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವ ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದರ ಹೊರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುವ ಆತಂಕವಿದೆ.
ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆ
ಈಗಾಗಲೇ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ದರದಲ್ಲಿನ ಈ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರೆ ತಂದಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ₹25ರಿಂದ ₹54ಕ್ಕೆ, ಬೀನ್ಸ್ ₹70ರಿಂದ ₹96ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾತ್ರ ದರಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.