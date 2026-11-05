ಭಾರತದ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಂ.ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 3.53 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ವಾರ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.5): ಭಾರತದ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಂ.ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, 30 ಸಾವಿರ ರು. ಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ 3.53 ಲಕ್ಷ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದಿರಾನಗರದ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರದ ಎಚ್ಎಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಿರುವ ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರು ಅ.25 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದಿಂದ ಕೊಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳರು ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಮೀಟಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ನಗದು, ಆಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಅ.28 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೆರೆಮನೆಯವರಾದ ನಾರಾಯಣನ್ ಎಂಬುವರು, ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ನೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾಗ, ಅ.28 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬಾತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದುವುದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
3.53 ಲಕ್ಷ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ಪದಕ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು
ಮಾಸ್ಕೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಸಿಯೋಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಸಿಯೋಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ. ತಲಾ 72 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಪ್ಗಳು, 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 1 ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ, 200 ಗ್ರಾಂನ 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಪೂನ್ಗಳು, 80 ಗ್ರಾಂನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ, 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಗೂ 30 ಸಾವಿರ ನಗದು ದೋಚಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 3.53 ಲಕ್ಷ ರು.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪದಕಗಳ ಬೆಲೆ ಅಳೆಯಲಾಗದು: ಸೋಮಯ್ಯ ಭಾವುಕ
ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ ಈ ಭಾರಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಹಾಫ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಎಂ.ಎಂ. ಸೋಮಯ್ಯ, 'ಕಪಾಟಿನ ಡ್ರಾಯರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಳ್ಳರು ಈ ಪದಕಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಈ ಪದಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (Sentimental Value) ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ‘ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಯ (Arjuna Award) ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಶೀಘ್ರವೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರಾದರೂ, ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.