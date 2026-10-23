ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ-ವಡೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ-ವಡೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಬಲ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಸೀಮಿತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹದ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?
ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮೀಪದ ಪ್ರಶಾಂತ ಗಲ್ಲಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಪಹಾರ (Santrupthi Upahara) ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಉಪಹಾರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ದರ್ಶಿನಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮೆನು ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾದ ದೋಸೆ ತವಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಎರಡು ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ತವಾ ಅದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೆರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಂತೆ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿ ದರ್ಶಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರ ವಡೆ, ಬನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಿಂಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಪಹಾರದ ಮೆನು ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳು.
ಇಲ್ಲಿನ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಲಾವ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ!
ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ರುಚಿಯಾದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ರೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾದ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಸ್ಟ್ ದೋಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.
ದೋಸೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತವೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದರ್ಶಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ರೋಸ್ಟ್ ದೋಸೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಈ ದೋಸೆ ತರುತ್ತದೆ.
ದೋಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹುಳಿ-ಖಾರದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೋಸೆಯ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಿದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ರುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ದೋಸೆಯ ಗರಿಗರಿತನ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವೂ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬಹುದು!
ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಪಹಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಂತಹ ವಾತಾವರಣ. ಗ್ರಾಹಕರ ಎದುರಲ್ಲೇ ದೋಸೆ ತಯಾರಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದೋಸೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತವೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹರಡಿ, ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯವೇ ತಿಂಡಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಆಡಂಬರ, ಜನಜಂಗುಳಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಮೆನುಗಳಿಗಿಂತ ಸರಳವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು.