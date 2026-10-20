ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, 6.7 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 96.1 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನೇರಳೆ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದರ ಆರಂಭಿಕ 6.7-ಕಿಮೀ ಲಾಂಗ್ ವೇಯಿಂದ 96.1 ಕಿಮೀ ವಿಸ್ತಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಜಾಲದವರೆಗೆ, ಮೆಟ್ರೋ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವಸತಿ ನೆರೆಹೊರೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಅದರ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜನನಿಬಿಡ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಮೆಟ್ರೋದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪಯಣ ಸಾಗಿದ ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. .
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ 15ರ ಸಂಭ್ರಮ: ಕೇವಲ 7 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಸ್ತರಣೆ!
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2011 ರಂದು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ 6.7 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಜಾಲವು 96.1 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್: ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಮಾರ್ಗಗಳು!
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ: ಸರಿಸುಮಾರು 43.5 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಕಾಡುಗೋಡಿ) ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ: ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾದಾವರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಸುಮಾರು 33.5 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನೆರೆಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿ: 19.15 ಕಿಮೀ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ (ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆ) ವನ್ನು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್!
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪರ್ಕ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್, ನಗರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೇಟ್ವೇ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ಯಾಯ ನೀಡಬಹುದು.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್
ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಹಬ್: ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣವು ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಳವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ (ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆ) ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗದ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ?
ಮೂರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 19.15 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಮಾರ್ಗದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರವು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?
ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಲೈನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನಿಲ್ದಾಣವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು.
ಮೆಟ್ರೋ ಸಮಯಗಳು!
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಸಮಯಗಳು ಮಾರ್ಗ, ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ವಾರದ ದಿನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು [ಅಧಿಕೃತ BMRCL ವೆಬ್ಸೈಟ್](https://english.bmrc.co.in/metro-timings/) ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು BMRCL ಸಹ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರೆಹೊರೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮೇಟ್ರೋ
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ತನ್ನ 15 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಣ್ಣ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ 96.1-ಕಿಮೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಯಾಣ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.