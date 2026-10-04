ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಫ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದು, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಚಲನೆ (Cyclonic Circulation) ಹಾಗೂ ಸಾಲು ಸಾಲು ಟ್ರಫ್ಗಳ (Troughs) ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ನೀಡಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಎರಡು ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಮೂರು ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದ ರೇಖೆಗಳು (ಟ್ರಫ್ಗಳು) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ: ಕರಾವಳಿಗೆ ರೆಡ್/ಆರೆಂಜ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಈ ವಾಯುಭಾರ ವೈಪರೀತ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ), ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಂದ ಅತಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೆರೆಗಳು ಏಳಲಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ 40 ರಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೀನುಗಾರರು ಕಡಲಿಗೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು; ಮಡಿಕೇರಿ (ಕೊಡಗು), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿರಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು;
ತಮಿಳುನಾಡು & ಕೇರಳ; ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ, ಮಧುರೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತವಾಗುವ ಭೀತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ; ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದ್ದು, ಚದುರಿದಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ!
ಉತ್ತರಖಂಡ & ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ; ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ನೈನಿತಾಲ್, ಮನಾಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ; ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಭಾರತ (ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್); ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರಲಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ; ಗುವಾಹಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.
ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದ ನಗರಗಳು!
ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್; ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪಬಹುದು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ; ಲಕ್ನೋ, ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಉಳಿದೆಡೆ ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿರಲಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ; ಮುಂಬೈ, ಥಾಣೆ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಧಗೆಯ ವಾತಾವರಣ ಜನರನ್ನು ಸುಸ್ತು ಮಾಡಲಿದೆ.