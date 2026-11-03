ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುವ ತನಿಖೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ತನಿಖಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.3): ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸರ (Jurisdictional Police) ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (Karnataka High Court) ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ್ದ ತನಿಖಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ತುಮಕೂರಿನ 'ಶಿವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್' (Shiva Enterprises) ಮತ್ತು 'ಸಿದ್ಧಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್' (Siddhi Agencies) ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪಾಲುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ (Justice Suraj Govindaraj) ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?:
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆ (FSSAI) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಡಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ (Vadagaon Police Station) ಪ್ರಕರಣವೊಂದು (FIR) ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಡಗಾಂವ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು (Ledger books) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಡಗಾಂವ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ (ತುಮಕೂರು) ಪೊಲೀಸರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 179 ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:
ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 179 (Section 179) ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಉದ್ಯಮವಿರುವ ತುಮಕೂರು ಪ್ರದೇಶವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಡಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ತನಿಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ಅಥವಾ ಇಡೀ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.