ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ₹78,500 ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ₹25 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ, ₹10 ಸಾವಿರ ದಿನಸಿ, ₹8 ಸಾವಿರ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಜಿಮ್, ಹೊರಗೆ ಊಟ, ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೆಚ್ಚಗಳಿವೆ. ‘ಇಂದಿರಾನಗರಕ್ಕೇ ಅದರದ್ದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಂ’ ಎಂದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕೆ ₹78,500 ಬೇಕಾ? ಇಂದಿರಾನಗರ ಮಹಿಳೆಯ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ವೈರಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹78,500 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನಸಿ, ಜಿಮ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಹೊರಗೆ ಊಟ, ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಖರ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ.
₹25 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ, ₹10 ಸಾವಿರ ದಿನಸಿ
ಮಹಿಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿನ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ₹6,500 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನಸಿ ಖರೀದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10,000 ಮೀಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದರೂ ₹41,500 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜಿಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ₹6,000 ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಊಟ, ಸಾಕು ನಾಯಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖರ್ಚು
ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚವೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ₹7,000, ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ₹8,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಗಳಿಗೆ ₹1,000, ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಹಾಗೂ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ₹5,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ₹78,500 ತಲುಪುತ್ತದೆ.
‘ಇಂದಿರಾನಗರಕ್ಕೇ ಅದರದ್ದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಂ!’
ತಾವು ಹಣವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ₹78,500 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ “Indiranagar has its own tax system” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖರ್ಚೋ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೋ?
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇಂದಿರಾನಗರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವರು ಜಿಮ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೊರಗೆ ಊಟ, ಮನೆಕೆಲಸದ ಸಹಾಯ ಮುಂತಾದವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ₹78,500 ಎಂಬುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಆದರೆ ಈ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕವು ಬಾಡಿಗೆ, ಸಂಚಾರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿ ನಗರ ಜೀವನದ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.