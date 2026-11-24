HMT ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ವಾಚ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. 'ಕನ್ನಡಿಗ' ಆವೃತ್ತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಚ್ಗಳ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.24): ಭಾರತದ ಐಕಾನಿಕ್ 'ಟೈಮ್ಕೀಪರ್' (Timekeeper) ಎಚ್ಎಂಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HMT Ltd), ತನ್ನ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 25,000 ವಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕನ್ನಡಿಗ' ಆವೃತ್ತಿಯ ವಾಚ್ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 12,000 ದಿಂದ 13,000 ವಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಎಂಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರವೂ ಕಂಪನಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೂ, ಬೇಡಿಕೆಯು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಾಚ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಗತ್ಯ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಎಂಟಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon) ಮೂಲಕ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟದ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಎಂಟಿ ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕನ್ನಡಿಗ' ಆವೃತ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಜನರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವಾಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದಿರುವ ಕುಮಾರ್, "ಎಚ್ಎಂಟಿ ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 3 ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ & ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಚ್ಗಳ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ?
ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ಹೊಸ ವಾಚ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ (Designs) ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು (Mechanical watches) ಮರಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಎಂಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಚ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಎಚ್ಎಂಟಿ ನೀಡುವ ಒತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಜೆನ್ ಝೀ' (Gen Z) ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ (Working capital) ಆಗಿದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು: ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹಣವಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ನಾವು ಹೇಗೋ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದೇ ₹35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಎಚ್ಎಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಂದಲೂ ಎಚ್ಎಂಟಿ ವಾಚ್ಗಳಿಗೆ "ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೇಡಿಕೆ" ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಒಂದೇ ದಿನ ₹35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ; ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 'ಎಚ್ಎಂಟಿ ಕನ್ನಡಿಗ' ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ; ಈ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಚ್ಎಂಟಿ ವಾಚ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಇಡೀ ಎಚ್ಎಂಟಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು. ಇತ್ತ, ವಾಚ್ ಪ್ರೇಮಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಎಚ್ಎಂಟಿ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಂದಿರು ಆ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.