ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,390 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಖನೌ ಮೂಲದ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಲಖನೌದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,390 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಖನೌ ಮೂಲದ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಲಖನೌದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಲಖನೌದಿಂದ ಮುಂಬೈ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ!
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಲಖನೌದಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಂಬೈಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (CoE) ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಡದ ರವಿ, ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 990 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2,390 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ರವಿ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ? ನಿನಗಾಗಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ?” ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೇಳಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರವಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಲು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ಆತನ ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರುವುದು ಹಲವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸದ್ಯ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗೂ ಅವರು ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಅಥವಾ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಆತನಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.