ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೀಡರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. 5 ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.12): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ದ ಮಾರ್ಗವಾದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ 'ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್' (Pink Line Metro) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ 5 ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡರ್ ಬಸ್' (Feeder Bus Services) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು (Last-Mile Connectivity) ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಳಿಮಾವು, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 4ನೇ ಹಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ 5 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್: ದಿನಕ್ಕೆ 415 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು!
ಈ ನೂತನ ಫೀಡರ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ 415 ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸ್ ಏರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಿಗದಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ (10-minute intervals) ಬಸ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ನ 19, ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ನ 25 ಹಾಗೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ನ 10 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 54 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ 71 ಫೀಡರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 253 ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ 3,100 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ 42,000 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 3 ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಐಐಎಂಬಿ, ಜೆಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಹುಳಿಮಾವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ ಕೊನೆಯ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 114 ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ 545 ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೇ 'ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್' ಬಸ್ ಆಗಮನದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ!
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. 'ಎಪಿಐ' (API-based data sharing) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಒಳಗಡೆಯೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಮಯ (ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹತ್ತಿರದ ಬಸ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರುವ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಿವೆ 7 ಮೀಟರ್ನ 200 ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳು!
ನಗರದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ 7 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು (Compact Buses) ಫೀಡರ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 200 ಹೊಸ ಡೀಸಲ್ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು (State Cabinet) ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 5 ನೂತನ ಫೀಡರ್ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿವರ (Feeder Bus Routes)
ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ MF-18J: ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ - ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಸರ್ಕಲ್ - ಜೆಪಿ ನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ - ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ - ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ.
ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ: 9.5 ಕಿ.ಮೀ. | ಬಸ್ಗಳು: 7 | ದೈನಂದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು: 85
ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ MF-18JT: ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ - ಬಿಟಿಎಂ 16ನೇ ಮೇನ್ - ತಾವರೆಕೆರೆ - ಸದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ - ತಾವರೆಕೆರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ.
ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ: 6 ಕಿ.ಮೀ. | ಬಸ್ಗಳು: 5 | ದೈನಂದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು: 75
ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ MF-18JP (ರಿಂಗ್ ರೂಟ್): ಜೆಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ - ಐಐಎಂಬಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ (ದಾಲ್ಮಿಯಾ, ಇಂಚರ ಹೋಟೆಲ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪಾಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಅರೇಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ).
ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ: 7.5 ಕಿ.ಮೀ. | ಬಸ್ಗಳು: 6 | ದೈನಂದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು: 90
ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ MF-22HS: ಹುಳಿಮಾವು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ - ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಲೇಔಟ್ - ಬೇಗೂರು ಕೆರೆ - ಚಿಕ್ಕ ಬೇಗೂರು - ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ.
ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ: 7 ಕಿ.ಮೀ. | ಬಸ್ಗಳು: 6 | ದೈನಂದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು: 90
ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ MF-18T (ರಿಂಗ್ ರೂಟ್): ತಾವರೆಕೆರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ - ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ - ಬನಶಂಕರಿ - ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಸರ್ಕಲ್ - ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ - ತಾವರೆಕೆರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ.
ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ: 11 ಕಿ.ಮೀ. | ಬಸ್ಗಳು: 6 | ದೈನಂದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು: 75
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ)