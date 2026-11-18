ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ (Blinkit) ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯತ್ತಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನಗರದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ (Blinkit) ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯತ್ತಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನಗರದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ 4 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ
ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಡಿಪೋಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೊಮ್ಲೂರು (Domlur)
ಇಂದಿರಾನಗರ (Indiranagar)
ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ (BTM Layout)
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (Bommanahalli)
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೋರಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೇವೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಮಾವು (Horamavu) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವೂ ಇದೆ
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ (Paramedics), ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ (Ambulance Pilots) ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ (GDAs) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಡಿಪೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.