ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೈತ ಕರಿಗೌಡ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೈತ ಕರಿಗೌಡ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೇಬಿ ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಇದೀಗ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕತಾರ್ಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ.
3.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಲಾಪುರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ 3.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಗೌಡ ಬೇಬಿ ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 500 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಿಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಕೊಯ್ಲು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟನ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಸುಮಾರು ₹50 ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ₹50 ಸಾವಿರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ!
ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟನ್ ಅಂದರೆ 1,000 ಕೆ.ಜಿ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹50 ದರ ಸಿಕ್ಕರೆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಸುಮಾರು ₹50,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹14ರಿಂದ ₹15 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರಿಗೌಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 90 ದಿನಗಳ ಕೊಯ್ಲು ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹45 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವೇ ಹೊರತು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರಾವರಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಲಾಭದ ಮೊತ್ತ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಕತಾರ್ಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೋರೆಕಾಯಿ
ಕರಿಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಜಮೀನಿನಿಂದಲೇ ಬೇಬಿ ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕತಾರ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಸೋರೆಕಾಯಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕರಿಗೌಡ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವಿದೇಶಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ತಳಿಯ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಕರಿಗೌಡ ಅವರು ‘Swikr 045 F1’ ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತಳಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಅವರು, ಬಿತ್ತನೆಯ ಸುಮಾರು 70 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೊಯ್ಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ರೈತ
ಕರಿಗೌಡ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೂ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಹಸಿಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅವರು ಮುಂದಾದರು. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದನೆಕಾಯಿ-ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ
ಕರಿಗೌಡ ಅವರು ಬೇಬಿ ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಸುಮಾರು ₹45 ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರುವ ಕರಿಗೌಡ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.