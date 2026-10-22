ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ರಾಪಿಡೋ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ಚಾಲಕ ₹3,000 ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ರಾಪಿಡೋ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ಚಾಲಕ ₹3,000 ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯೋಚಿತ ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತ ಫೋನ್
ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ರಾಪಿಡೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಫೋನ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫೋನ್ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಚಾಲಕ, ನಂತರ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ₹3,000 ಬೇಡಿಕೆ!
ಫೋನ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಕ್ತ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಲಕ ತಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಜೆನಿ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ತಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ತನಗೆ ₹4,000 ಮೊತ್ತದ ಟ್ರಿಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಫೋನ್ ತಲುಪಿಸಲು ₹3,000 ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಬಗೆಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರುದಿನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು!
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ನೆರವು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಚಾಲಕನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆತನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ವಾಹನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿಕ ಚಾಲಕನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಆತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಫೋನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಪೊಲೀಸರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸದೆ, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ನೆರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಸಾರಾಂಶ.
ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. “ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, “ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫೋನ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ₹3,000 ಕೇಳಿದ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.