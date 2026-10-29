ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ, ಹರಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಕಲಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಸುಂದರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಮರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ, ಹರಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಕಲಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಸುಂದರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಮರವೊಂದನ್ನು ಕಡಿಯುವಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮರವೆಂದು ನೋಡದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಳೂರಿನ ಸುಮಾರು 25 ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಮರದ ಸುತ್ತ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕೆಂಪು-ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋವು ತುಂಬಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಮರದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
'ನನ್ನ ಮಗುವೇ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು'
ಈ ಮರವನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಕವಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
"ನನ್ನ ಮಗುವೇ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು" ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮರವು ಎರಡು ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಡುವಿನ ಗೋಡೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮರ ಉರುಳಿ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಡಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮರಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಮರವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಕವಿತಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಪವಿತ್ರ ಜಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಿದಾಯ ನೀಡುವುದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
'ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಬಿದ್ದಾಗ ಮರವೇ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿತು!'
ಮರ ಕಡಿಯುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಕವಿತಾ ಭಾವುಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಹೂವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಡಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮರವೇ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮರದೊಂದಿಗಿನ ಇಂತಹ ನೆನಪುಗಳು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
'ಅದು ಕೇವಲ ಮರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು'
ಮರ ನಿಂತಿದ್ದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಮಿತಾ (ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅವರಿಗೂ ಈ ಘಟನೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಮರವು ಕೇವಲ ನೆರಳು ನೀಡುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸರೀಸೃಪಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಶ್ರಯವಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಮಿತಾ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಾಪರ್ಸ್ಮಿತ್ ಬಾರ್ಬೆಟ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ಮರವನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ನಮಿತಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಮರದ ನೆನಪು ಉಳಿಸಲು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೊರೆ ಹೋದ ನಿವಾಸಿಗಳು
ಮರಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ ನಂದನ್ ಅವರು ಕಾಗದ, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಪೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಮರದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ನೆನಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಧ್ರುವ್ ಎಂಬ ಯುವ ನಿವಾಸಿಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. "ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಮರದ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅದರ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಮರ ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಸಿಲು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದ ಆ ಮರದ ಜಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.