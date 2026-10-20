ದೋಸೆ, ಕಾಫಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ದರ್ಶಿನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ
ದೋಸೆ, ಕಾಫಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ದರ್ಶಿನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ, ತಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರಂತೆ ಕಾಣದಿರುವುದು ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
@PriyaCeladine ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ (X) ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ದರ್ಶಿನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ‘ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದರೆ ಏನು?’ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ, ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರಾ?
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನ ಕಾಡಿದೆ. ತಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರಂತೆ ಕಾಣದಿರುವುದು ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ‘ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಯಿತೇ?’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇತರರಿಂದಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ತಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯಳಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ
ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುರುತಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೂ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗದು ಪಾವತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಭಾಷೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?
ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆಯೆನ್ನಲಾದ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ, ನಗದು ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.